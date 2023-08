Grande festival de heavy metal na Alemanha transformou-se num enorme lamaçal

A edição deste ano do festival alemão Wacken, um dos maiores do circuito heavy metal , ficou marcada por condições meteorológicas adversas, que transformaram o recinto num verdadeiro lamaçal.

A organização do festival viu-se mesmo obrigada a impedir vários festivaleiros de entrar no recinto. Na terça-feira, as estradas de acesso ao festival foram cortadas, e na quarta todos os que ainda não tinham pulseira foram forçados a voltar para trás.