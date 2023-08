Festival Luna Fest, de Coimbra, não substitui os cancelados Devo e oferece entrada para a última noite

O festival Luna Fest, que vai decorrer entre 16 e 20 de agosto, em Coimbra, vai oferecer a última noite do evento, depois de a banda americana Devo ter cancelado o concerto para aquele dia, anunciou a organização, numa nota enviada à agência Lusa.

Face ao cancelamento de uma das bandas mais aguardadas do cartaz e à "impossibilidade" de conseguir um cabeça de cartaz para a noite de 20 de agosto, a organização decidiu tornar a entrada para o último dia do Luna Fest gratuita. No último dia daquele festival dedicado ao rock, atuarão nomes como Gang of Four, The Only Ones e Yummy Fur.

Devido às limitações de público no recinto da Praça da Canção, a entrada "será feita mediante levantamento do ingresso nas bilheteiras do espaço", esclareceu, acrescentando que quem tenha comprado bilhete para aquele dia poderá trocá-lo por outro dia (através do e-mail geral@lunafestcoimbra.com) ou pedir reembolso, a partir de 10 de setembro.

O passe geral para o festival, que custaria 150 euros, vai manter-se com desconto de pré-venda de 127 euros até ao arranque do festival, disse à agência Lusa um dos organizadores do festival, Tito Santana. "Estavam a pedir-nos fortunas para um cabeça de cartaz e, a título de compensação, decidimos manter o passe geral a 127 euros e dar o dia 20", frisou.