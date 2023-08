Beyoncé já ‘cancelou’ Lizzo: nome da cantora apagado do último concerto da Renaissance Tour

Depois de ser acusada de assédio sexual e promoção de um ambiente de trabalho hostil, Lizzo já está a sofrer as repercussões da ação movida em tribunal por três das suas ex-dançarinas.

Esta terça-feira, Beyoncé retirou o nome da cantora, que em julho atuou pela primeira vez em Portugal, da letra de ‘Break My Soul (The Queens Remix)’. Num concerto em Foxborough, no estado norte-americano do Massachusetts, Beyoncé alterou a parte da letra em que elogia várias mulheres negras da música e, em vez de “Solange Knowles, (Erykah) Badu, Lizzo, Kelly Rowl”, cantou apenas “Solange Knowles, Badu, Badu, Badu, Badu”.