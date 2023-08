Uma vez mais, Joni Mitchell desafiou a morte: “Live at Newport” é a vitória que julgávamos impossível

Joni Mitchell é, declaradamente, uma irremediável ‘gatófila’. Na capa de “Man From Mars” (1998) já nos havia dado a conhecer, pintado por ela, o belíssimo abissínio, “Nietzsche” (“A little lavender lion who looks like an alien and walks on his hind legs as an expression of affection for me”) e, aquando da publicação de “Joni Mitchell Archives Vol 1: The Early Years (1963-1967)”, numa entrevista com Cameron Crowe publicada no “The Guardian” em outubro de 2020, era-nos apresentado “Bootsy”, um muito jovem laranja que, após ter aparecido no jardim de Joni pela meia-noite da véspera como candidato a residente permanente, estava prestes a consegui-lo. Talvez tenha sido por via dessa intensa afinidade que Joni terá adquirido as lendárias nove vidas felinas das quais tem disposto tão liberal quanto parcimoniosamente.