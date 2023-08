Quentin Tarantino quer dar a Bruce Willis o último papel da carreira do ator, que sofre de demência frontotemporal.

De acordo com o “Daily Express”, o realizador quer contar com Willis em “The Movie Critic”, o seu próximo filme. O cineasta ainda não terá falado com a família do ator mas, escreve o jornal, irá respeitar os desejos desta caso lhe seja dito que Willis está demasiado doente para participar do filme. A doença neurológica de Willis é degenerativa e caracterizada por alterações de comportamento e dificuldades na fala.

“The Movie Critic”, que já foi apontado como o último filme da carreira de Quentin Tarantino, irá contar a história de um crítico de cinema que trabalha para uma revista pornográfica. A ação passa-se em 1977, no sul da Califórnia. A personagem principal é baseada num crítico real, cujo trabalho Tarantino leu ao crescer. “Era muito bom crítico. Cínico como tudo. Uma espécie de cruzamento entre o Howard Stern e o Travis Bickle”, afirmou.

“The Movie Critic” ainda não tem data de estreia.