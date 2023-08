Anunciados primeiros cinco nomes para Super Bock em Stock

Já há cinco nomes confirmados para a edição deste ano do festival Super Bock em Stock, que se realiza a 24 e 25 de novembro em várias salas no eixo da Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Segundo a promotora Música no Coração, ao festival de outono virão Will Butler, ex-Arcade Fire; os brasileiros Gilsons, banda composta por um dos filhos de Gilberto Gil, José Gil, e por dois netos do veterano, Francisco e João Gil; o português João Só, com os Capitão Fausto como convidados; o luso-sueco Filipe Karlsson e a lisboeta Ela Li.



Os bilhetes têm preços diferenciados consoante a data de compra: 50 euros inicialmente, 55 euros para o segundo lote e 60 euros no terceiro.

Super Bock em Stock

Avenida da Liberdade, Lisboa



24 de novembro

Will Butler

Gilsons

João Só convida Capitão Fausto

Filipe Karlsson

Ela Li