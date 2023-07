Os Disturbed levaram fogo para o palco, mas acabaram todos molhados

Os Disturbed tiveram um pequeno percalço no final do seu concerto em Houston, no Texas (EUA), na passada sexta-feira.

A pirotecnia utilizada pelo grupo, em palco, acionou acidentalmente o sistema contra incêndios da sala de espetáculos, que deixou os membros dos Disturbed ensopados.

Nas redes sociais, o grupo reagiu com humor à situação, escrevendo que o seu espetáculo “foi demasiado para Houston” e pedindo aplausos para os aspersores.

Veja o vídeo: