Morreu o ator Paul Reubens, o criador de Pee-wee Herman

Paul Reubens, o ator que encarnou a popular personagem Pee-wee Herman, morreu este domingo aos 70 anos depois de uma batalha contra um cancro, comunicou a sua equipa esta segunda-feira.

“Na última noite despedimo-nos do Paul Reubens, icónico ator americano, comediante, argumentista e produtor cuja adorada personagem Pee-wee Herman deliciou gerações de crianças e adultos com o seu espírito positivo, excentricidade e crença na importância da bondade (…) Ele lutou com coragem e em privado contra um cancro durante anos. Fê-lo com tenacidade. (…) Viverá para sempre no panteão da comédia e nos nossos corações como um amigo estimado e um homem de carácter notável e generosidade de espírito.”. O comunicado contém ainda uma mensagem do próprio ator: “Apresento as minhas desculpas por não ter tornado público aquilo pelo qual passei nos últimos seis anos. Senti sempre muito amor e respeito dos meus amigos, fãs e apoiantes.”