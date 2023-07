Luís Severo anuncia novo disco, “Cedo ou Tarde”: há concertos de apresentação no final do ano

Luís Severo anunciou o lançamento de um novo álbum, “Cedo ou Tarde”.

O disco, sucessor de “O Sol Voltou” (2019), será lançado no último trimestre do ano, não tendo sido apontada uma data exata. “Chama-se ‘Cedo ou Tarde’, porque é o nome de uma canção que penso representar bem as outras”, afirmou, nas redes sociais, o cantor e compositor.

Já estão agendados, porém, dois concertos de apresentação: a 10 de novembro, no gnration, em Braga, e a 14 de dezembro, na Culturgest, em Lisboa.

“Cedo Ou Tarde” terá edição da Cuca Monga e conta com a colaboração de Diogo Rodrigues, Bernardo Álvares e Coelho Radioactivo.