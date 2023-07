Brian May (Queen): “Os seres humanos estão a eliminar todas as espécies, menos as que nos são úteis”

Brian May verbalizou as suas preocupações com as alterações climáticas e o papel do homem na destruição do planeta.

Em entrevista à “Sky News”, o guitarrista dos Queen lembrou uma declaração sua, de 2019, em que argumentava que os seres humanos não deveriam viajar pelo espaço “enquanto não aprenderem a comportarem-se no seu próprio planeta”.

“Creio que é claro que estamos a ter um efeito pernicioso na terra”, afirmou agora. “Temos que parar com o que estamos a fazer. Não se trata só de alterações climáticas, trata-se da forma como estamos a poluir a terra, a cobri-la de cimento, e a eliminar todas as espécies, menos as que nos são úteis”.

“Precisamos de uma mudança radical na forma como tratamos as outras criaturas com as quais partilhamos este planeta”, acrescentou o músico, reconhecido ativista pelos direitos animais, que é também doutorado na área científica.