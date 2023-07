Boa noite, bem-vindos à escuridão de Adolfo Luxúria Canibal em Estilhaços

Os primeiros dois minutos do tema de abertura do álbum “Estilhaços de Escuridão” parecem prometer uma bem-disposta canção de balanço leve pontuada por guitarra acústica e piano. Mas depois de uma nota suspensa na guitarra escuta-se uma voz grave e familiar que nos puxa esse melódico tapete debaixo dos pés: “Boa noite! Bem-vindos à nossa escuridão!” Adolfo Luxúria Canibal e António Rafael, ambos dos Mão Morta, juntaram-se uma vez mais a Jorge Coelho (Zen) e Henrique Fernandes para interromperem o silêncio de quase uma década para novo tomo de Estilhaços — o quarto no intermitente percurso deste grupo.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.