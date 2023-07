Abraçando o inesperado, Anohni volta aos Johnsons: “My Back Was a Bridge for You to Cross” é um disco de mudança

Provavelmente, depois da estreia a solo, há sete anos, com o sublime (e excruciante) álbum “Hopelessness”, poucos admiradores de Anohni esperariam voltar a escutar a sua voz ao lado dos Johnsons, coletivo mutante que fundou em 1995 inspirando-se no nome da ativista trans Marsha P. Johnson — uma das figuras mais reverenciadas dos motins de Stonewall, momento-chave da luta pelos direitos LGBTQIA+ nos Estados Unidos. Pois bem: após uma longa pausa, a cantora e escritora de canções abraça o inesperado para apresentar “My Back Was a Bridge for You to Cross”, quinto álbum de estúdio com os Johnsons, colocando uma imagem da sua musa na capa e prestando-lhe a devida homenagem no título. Esta nova fase do seu percurso, contudo, nasce da intersecção entre a pegada pop vanguardista da primeira vida do grupo e a veia combativa e intervencionista do eletrónico disco a solo. Na sua essência, o novo álbum é um conjunto de canções com forte apego à soul que coloca questões, instiga a mudança e exige respostas para as emergências de um mundo que parece permanecer em negação enquanto contempla o abismo. “Algumas destas canções reagem a preocupações globais e ambientais que começaram a ganhar voz na música popular há mais de 50 anos”, assume Anohni na apresentação do disco.

