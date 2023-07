A reação de Billie Eilish à atuação da portuguesa MARO nos “Tiny Desk Concerts”: “Essa voz!”

A artista portuguesa fez-se acompanhar por Darío Barroso e Pau Figueres, nas guitarras, tendo interpretado quatro canções: ‘há-de sarar’, ‘just wanna forget you’, ‘can you see me?’ e ‘I SEE IT COMING’.

Não foi a primeira vez, no entanto, que MARO passou pelo “Tiny Desk Concerts” da NPR: em 2019, acompanhou Jacob Collier, com quem colaboraria também no concerto deste na edição de 2023 do NOS Alive.

Também não foi a primeira vez que Billie Eilish reagiu a uma publicação de MARO. Aquando da partilha da capa de “hortelã”, o mais recente álbum da artista portuguesa, Billie Eilish colocou um “like” no Instagram. À BLITZ, MARO comentou a situação no Posto Emissor: “Na altura, fiquei: ‘não percebo como é que ela chegou aqui?’”. Ouça aqui esse excerto do podcast da BLITZ: