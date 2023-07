Blur: ainda agora saiu o novo álbum e já há mais dois inéditos

Os Blur partilharam duas canções novas, presentes na edição deluxe do seu novo álbum, “The Ballad Of Darren”.

Os temas, intitulados ‘The Rabbi’ e ‘The Swan’, poderão ser escutados através das plataformas de streaming habituais.

“The Ballad Of Darren” foi lançado no passado dia 21 de julho. “Assumir que ‘The Ballad of Darren’ é um disco simples pode ser manifestamente exagerado, mas não há como não reconhecer que os Blur de 2023 parecem mais confortáveis com a maturidade que foram desenvolvendo, coletivamente, ao longo dos anos e, também, reconciliados com eles próprios”, escreveu a BLITZ.

Recorde-se que os Blur, depois de terem atuado no Primavera Sound Porto, irão estar presentes no MEO Kalorama, em Lisboa, a 31 de agosto.