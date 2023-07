Agência Sons em Trânsito prepara projeto em Oeiras: em outubro deixa a gestão do Capitólio, em Lisboa

A Sons em Trânsito, agência e produtora de espetáculos, que em outubro deixa a gestão do Cineteatro Capitólio, em Lisboa, está a preparar “um espaço de criação” para artistas, no concelho de Oeiras, contou à Lusa o diretor, Vasco Sacramento.

O projeto vai ser criado em Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras, com salas de ensaio, estúdios de gravação de som e imagem e deverá abrir portas no final do primeiro trimestre de 2024. “É uma área de negócio para investir e é para cumprir uma carência que os artistas têm, porque há poucos espaços de ensaios, principalmente em Lisboa. Na área dos estúdios de música há muitas opções, mas na área do vídeo não há tantos espaços com essa potencialidade”, explicou Vasco Sacramento.

A Sons em Trânsito, criada em 2002 em Aveiro, é apresentada como a “maior empresa de agenciamento musical em Portugal”, com “mais de 600 espectáculos por ano e concertos em mais de 50 países”. Entre os artistas com quem trabalha estão António Zambujo, Camané, Bárbara Bandeira, Gisela João, Pedro Abrunhosa, Luísa Sobral, Ana Bacalhau, Tatanka, The Black Mamba, Mayra Andrade e Tim Bernardes.

Em 2017, a Sons em Trânsito assumiu a gestão do Cineteatro Capitólio, um espaço municipal de Lisboa que esteve encerrado mais de trinta anos e reabriu em 2016 depois de obras profundas de requalificação. Em maio passado, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) fez saber publicamente a decisão de não renovação do contrato com a Sons em Trânsito e, a partir de outubro, a gestão daquela sala volta para a gestão municipal.