Festival F anuncia cartaz “100% português”: saiba quem atua em Faro

Organizado pela Câmara Municipal de Faro, pela agência Sons em Trânsito, pelo Teatro das Figuras e pela Ambifaro, o Festival F terá nove palcos e outras atividades, no campo das artes performativas, do artesanato, das exposições e das tertúlias.

Foi esta quarta-feira anunciado o cartaz completo da oitava edição do Festival F, que se realizará de 7 a 9 de setembro no centro histórico de Faro.

8 de setembro

Mariza

Bispo

Hybrid Theory

Jafumega

Bezegol

Pete Tha Zouk

Da Chick

David Bruno

Sippinpurp

Bianca Barros

Tó Trips

You Can't Win, Charlie Brown

Xtinto

Valter Lobo

Diana Castro

Nannook o Vagabundo

Pedro do Vale

Nebuchadnezzar

Celeste Mariposa

Zé Manuel Martins & Tunko Goulart



9 de setembro

Pedro Abrunhosa

Bárbara Tinoco

Plutónio

Ricardo Ribeiro

Danni Gato

Quinta do Bill

Noiserv

Kappa Jota

Fogo Fogo

Gama

Silk Nobre

Ganso

José Pinhal P.M.E.

Soraia Tavares

Rita Dias

Marc Noah

Plasticine

Leon Baldesberger 's Meersalz

Marta Lima

Pull the Trigger