Aos 62 anos, Lloyd Cole quer ser mais leve do que o rock and roll: “On Pain” é o melhor dos dois mundos

Uma voz quente e sedutora, voando com elegância sobre canções inspiradas por temas tão diversos como os motins de Paris (‘Warm by the Fire’) ou o período berlinense de David Bowie e Iggy Pop (‘The Idiot’): assim é, em pinceladas gerais, o 12º álbum do inglês Lloyd Cole, “On Pain”. Radicado nos Estados Unidos há mais de 30 anos, o homem que Portugal começou por conhecer (e adorar) enquanto jovem vocalista dos Commotions volta a explorar, no disco deste ano, uma paixão antiga: a música eletrónica. Foi no seu estúdio caseiro, onde conversa com o Expresso por videochamada, que começou por explorar as possibilidades que os sintetizadores lhe ofereciam.