Recordar é viver: a última atuação de Chris Cornell, poucas horas antes de partir

Horas antes da sua morte, a 18 de maio de 2017, Chris Cornell atuou com os Soundgarden no Fox Theatre, em Detroit, Estados Unidos.

A última canção interpretada por Cornell em palco foi ‘Slaves & Bulldozers’, retirada ao álbum “Badmotorfinger”. A canção acabou por adquirir um novo significado, após a morte do músico, devido a versos como “So bleed your heart out / There's no more rides for free”.

Nessa última performance Cornell ainda acrescentaria, como já havia feito em algumas ocasiões, versos de 'In My Time Of Dying', dos Led Zeppelin.

Veja o vídeo da última atuação de Chris Cornell: