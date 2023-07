Entrevista a The Offspring: “Se não fossem os Nirvana, 1994 não teria acontecido para nós e para os Green Day”

Estão juntos desde 1984, “explodiram” uma década depois com o álbum “Smash” e quase três décadas volvidas desde que o mundo deu por si a trautear ‘Self Esteem’ continuam sem vontade de parar. Os californianos Offspring regressaram a Portugal para atuar no festival Super Bock Super Rock e sentaram-se, nos bastidores, à conversa com a BLITZ. Pegando em “Let the Bad Times Roll”, álbum editado há dois anos, o vocalista Dexter Holland e o guitarrista Noodles confessaram que gostam de fazer as pessoas pensar, sem moralismos.

O papel dos Nirvana no sucesso comercial do punk rock, em meados dos anos 1990, o exemplo de longevidade dos Rolling Stones e dos Eagles e as recordações de uma digressão europeia que fizeram com os NOFX foram outros assuntos abordados pelos dois músicos. Numa conversa bem-humorada, falaram ainda da tese de doutoramento do vocalista, que se debruçou sobre o VIH/SIDA, as grandes alterações das últimas décadas na indústria musical e, claro, a relação que a banda foi criando, ao longo dos anos, com o público português.