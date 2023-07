Adolfo Luxúria Canibal (Mão Morta): “Quando nós morrermos, há de haver uma banda de tributo que vai tocar a ‘Budapeste’ até ao infinito”

Convidado do Posto Emissor desta semana, Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos Mão Morta, explicou que a sua banda prefere apresentar material novo, ou recente, do que recordar temas mais antigos e conhecidos.

“Até por uma questão de sanidade nossa, fazemos o menos possível concertos de repertório [com temas antigos]. Quem fica a suspirar pela ‘Budapeste’, está no seu direito, mas não é isso que encontram nos Mão Morta atuais. Quando nós morrermos, há de haver uma banda de tributo que vai tocar a 'Budapeste' até ao infinito”, afirma o artista que, no festival de Paredes de Coura 2022, interpretou com os Mão Morta o álbum “No Fim Era o Frio”, de 2019, na íntegra.

