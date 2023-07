Tony Bennett (1926-2023), mais jovem do que a primavera: a noite em que a lenda se despediu dos palcos na Nova Iorque que amava

Radio City Music Hall, Nova Iorque, 5 de agosto de 2021. A sala está cheia e levanta-se quando um homem de 95 anos (e dois dias) pisa o palco, braços erguidos no ar. Tony Bennett, apresentado pela sua mais recente parceira musical, Lady Gaga, vem fazer o que faz há mais de 70 anos. Sofre de Alzheimer e não falha uma entrada, não se esquece de uma letra, mantém o seu vibrato certinho na nota e o ar jovial que sempre lhe conhecemos. Alinha 17 canções, desde ‘I Left My Heart in San Francisco’, que o lançou há sete décadas, a ‘Fly Me To The Moon’, do homem a quem chamava “o maior”, Frank Sinatra. Responde a 29 ovações de pé com palavras simples: “you’re a beautiful audience”.

Dias depois, o filho e empresário de Bennett, Danny, anuncia o cancelamento da planeada digressão de outono, por ordem dos médicos. Afinal, tinha sido mesmo “One Last Time”, tal como o concerto no Radio City Music Hall foi batizado. E, mais do que o afastamento de um cantor popular, marcou o fim de uma era musical iniciada quase 110 anos antes, em dezembro de 1911, quando Al Jolson gravou as suas primeiras três faixas para gramofone na Victor Talking Machine Company em Camden, New Jersey, tornando-se o primeiro cantor popular da música americana.