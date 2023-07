Música para o fim de semana: a balada dos Blur, o choro de Filipe Sambado e as saudades de Mimicat

Quem também lança hoje um novo álbum são os norte-americanos Greta Van Fleet. A banda dos irmão Kiszka intitulou de “Starcatcher” o seu regresso aos álbuns, dois anos depois do anterior “The Battle at Garden's Gate”, e já retirou do novo álbum quatro singles, o mais recente do qual é ‘Failing Sky'.

Depois da vitória no Festival da Canção, Mimicat lançou hoje a primeira amostra de um novo álbum. Chama-se ‘Vais Ter Saudades’ e aborda “um relacionamento unidirecional em que apenas uma das partes se sente apreciada, enquanto a outra se sente desgastada”. O vídeo é de Joana Caiano e conta com a participação do ator André Leitão, que interpreta a personagem Carlinhos na série portuguesa “Rabo de Peixe”.

Nesta sexta-feira, também Filipe Sambado apresentou mais um single do seu próximo disco, “Três Anos de Escorpião em Touro”. Chama-se ‘Choro da Rouca’ e é “uma música profundamente triste e de desistência, com uma harmonia muito tensa e fechada, a intensificar a proximidade ao canto sussurrado, do segredo que desespera o ouvido”. O vídeo tem, também, realização de Filipe Sambado.







Chama-se ‘Chelas’ e é o novo single da fadista Sara Correia. Composto por Carolina Deslandes, que já escrevera uma canção para o anterior álbum de Sara Correia, “Do Coração” (2020), ‘Chelas’ tem coautoria de Diogo Clemente, que produz o tema e o álbum em que o mesmo será incluído, “Liberdade”, previsto para o final deste ano. O vídeo foi filmado em Chelas por Carlos Marta.