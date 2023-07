Whoopi Goldberg abandona programa de televisão em direto por causa de discussão sobre ‘selfies’ em concertos

Whoopi Goldberg abandonou uma gravação em direto do programa de televisão “The View”, da estação norte-americana ABC, durante uma discussão sobre selfies em concertos.

A discussão foi motivada por um incidente envolvendo a artista country Miranda Lambert, que teve que interromper um concerto seu para pedir a um membro do público que não tirasse selfies enquanto ela tocava.

De acordo com o “NME”, que cita o site “Entertainment Weekly”, Goldberg reagiu fortemente a uma declaração de uma das suas colegas de painel no “The View”, Sunny Hostin. “Se pago 676 euros por um bilhete, vou tirar as selfies que me apetecer”, afirmou esta última.

“Sabes que mais? Fica em casa”, respondeu. “Se vais gastar isso para vir a um concerto meu, respeita-me e vê-me a tocar. Ou então não venhas”.

Após Hostin ter insistido que gosta de ter memórias dos espetáculos no seu telemóvel, Goldberg levantou-se e saiu, dizendo “liga a televisão, pá”, mas não sem antes, de forma sarcástica, tentar tirar uma selfie com um membro do público.