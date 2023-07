Todo um mundo no Festival de Músicas do Mundo de Sines

Um festival com dois corações, ou epicentros: assim é o FMM Sines (Festival Músicas do Mundo), que amanhã começa em Porto Covo. Nos primeiros três dias, é naquela aldeia que terão lugar os concertos: pelo palco Inatel, montado no largo Marquês do Pombal, passarão artistas como os portugueses Expresso Transatlântico e a revelação mexicana Silvana Estrada (no sábado); os coreanos Leenalchi e La Chica (França/Venezuela), no domingo, e Mari Kalkun (da Estónia) e o brasileiro Chico César (segunda-feira).

