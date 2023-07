As portuguesas Golden Slumbers cantaram com os Kings of Convenience no festival Cool Jazz

Os noruegueses Kings of Convenience chamaram ontem, de surpresa, as portuguesas Golden Slumbers ao palco do seu concerto no Cool Jazz, em Cascais, para com eles cantarem em ‘Know-How’, canção que os noruegueses lançaram em 2004.

As irmãs Cat e Margarida Falcão, que em 2022 lançaram o álbum “I Love You, Crystal”, haviam feito a primeira parte do espetáculo dos Kings of Convenience, no evento que esta quinta-feira prossegue no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, com concertos dos norte-americanos Snarky Puppy e do português Filho da Mãe. No sábado, dia 22, toca o irlandês Van Morrison.