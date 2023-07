Adolfo Luxúria Canibal (Mão Morta): “Fechar o Centro Comercial STOP é como destruir o Coliseu ou o Mosteiro de Aljubarrota”

Convidado do Posto Emissor desta semana, Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos Mão Morta e do projeto Estilhaços, abordou o encerramento dos espaços do centro comercial STOP, no Porto, que eram usados por centenas de músicos da cidade.

“O que foi feito pela Câmara Municipal do Porto, com a desculpa da falta de licenças de utilização, foi uma machadada enorme na cultura da cidade e, face ao papel que o Porto tem na cultura nacional, na própria cultura nacional”, defende o músico de Braga.

“É importante ter consciência política de que foi como destruir o Coliseu ou o Mosteiro de Aljubarrota. Parece que houve uma nova invasão francesa que não se limitou a pilhar o mosteiro, mas que o mandou mesmo ao chão.”

Pode ouvir a longa resposta de Adolfo Luxúria Canibal sobre a questão do STOP a partir dos 38m 28s.