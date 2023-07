Harry Styles em Algés: “Posso pedir uma música rápida para ajudar a Júlia a sair do armário?”

Harry Styles ajudou uma fã a assumir-se como membro da comunidade LGBTQIA+ no concerto que deu esta terça-feira no Passeio Marítimo de Algés . O artista britânico respondeu, assim, à mensagem de um cartaz, erguido em frente ao palco, de uma adolescente chamada Júlia que lhe pedia para a ajudar a fazer a sua saída do armário.

“Quando eu elevar esta bandeira por cima da minha cabeça, a Júlia vai estar orgulhosamente fora do armário. Aqui vamos nós”, disse Styles, depois de agarrar numa bandeira arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+, e antes de entoar, acompanhado pela sua banda, “we’re coming out tonight”, algo como “vamos sair do armário esta noite”. Veja o vídeo do momento.