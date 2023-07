Gigi Hadid foi detida nas Caraíbas por posse de canábis

A modelo Gigi Hadid foi detida por posse de canábis, durante umas férias nas Caraíbas.

Hadid estava acompanhada por uma amiga, a também modelo Nicole McCarthy, quando todos os seus pertences foram revistados à chegada ao Aeroporto Internacional Owen Roberts, nas Ilhas Caimão. De acordo com o site “Page Six”, também foram encontrados objetos associados ao consumo da substância.

O caso teve lugar no passado dia 10 de julho, mas só agora se tornou público. A modelo foi, entretanto, libertada sob fiança. Em comunicado, um representante de Hadid afirmou que que a modelo adquiriu essa substância “legalmente, em Nova Iorque, com licença médica”. “A canábis para fins medicinais é legal na Grande Caimão desde 2017. O seu cadastro permanece imaculado, e ela desfrutou do seu restante tempo na ilha”, acrescentou.