twitter.com/candidsbymouni

Dias depois do concerto no MEO Marés Vivas com os Da Weasel, Carlão levou uma das filhas ao espetáculo de Harry Styles no Passeio Marítimo de Algés. No Instagram, a voz de ‘Assobia para o Lado’ registou um episódio de sintonia entre a estrela britânica e a jovem fã