Revelada a causa da morte de Gal Costa: certidão de óbito estava sob sigilo familiar a pedido da viúva

Gal Costa morreu em novembro do ano passado, aos 77 anos, mas só agora a causa da sua morte foi conhecida.

Segundo uma reportagem do canal brasileiro “Record TV”, a cantora brasileira foi vitimada por um enfarte agudo do miocárdio, ou seja, um ataque cardíaco, e sofria de uma neoplasia maligna (cancro) da cabeça e do pescoço. Segundo o site “Terra”, a certidão de óbito de Gal Costa estava sob sigilo familiar, a pedido da companheira da cantora, Wilma Petrillo.

A revelação da causa de morte segue-se a um longo perfil que a revista “Piauí" fez de Wilma Petrillo, que várias fontes consultadas pela publicação acusam de assédio moral contra funcionários, golpes financeiros e atritos físicos com a própria Gal Costa, com quem mantinha uma relação pessoal e profissional.