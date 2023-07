Lana Del Rey é alvo de ameaças de morte

Um homem de 40 anos, de nacionalidade canadiana, foi detido após ter feito várias ameaças de morte contra Lana Del Rey, avança o canal CTV, de Montreal (Canadá).

A artista norte-americana atuou no Festival D'Été, no Quebeque (Canadá), este fim de semana. As ameaças contra a sua vida já vinham desde janeiro de 2022 e repetiram-se antes da atuação da artista no evento.

O homem, identificado como Denys Mallet, foi presente a tribunal na passada sexta-feira. Ainda não se sabe o que motivou estas ameaças.

Não é a primeira vez que Lana Del Rey é alvo de ameaças: em 2018, um homem de 43 anos foi detido após fazer planos para sequestrar a artista.