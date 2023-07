Demi Lovato agora é do rock e chamou Slash para tocar com ela

Demi Lovato anunciou o lançamento de um novo álbum, “Revamped”, que irá contar com versões rock de vários temas da sua carreira.

Depois de ter lançado versões de ‘Heart Attack’ e ‘Cool For The Summer’, Lovato partilhou agora ‘Sorry Not Sorry’ em versão rock, tendo-a gravado com Slash.

“Ele é um artista icónico. Sou fã dele há anos”, disse. “É uma honra ter uma lenda como ele nesta versão”.

A cantora explicou ainda querer “prestar homenagem às canções que mais disseram aos fãs, e que tiveram um enorme papel na minha carreira”.

“Criar este projeto foi incrivelmente divertido, e permitiu-me expressar a minha paixão pela música rock de uma nova maneira. Sinto-me mais próxima da minha música antiga por causa disso”, rematou.

Ouça aqui ‘Sorry Not Sorry’, com Slash: