A reação de Bryan Adams quando um homem lhe roubou o microfone durante um concerto nos Estados Unidos

Bryan Adams viu-se forçado a lidar com um invasor de palco, durante um concerto em Salt Lake City (EUA) no passado dia 7.

Um homem “roubou” o microfone a Bryan Adams enquanto o artista canadiano tocava ‘Summer Of ’69', interpretando alguns versos da canção. O músico canadiano não se deixou assustar, continuando a tocar enquanto a segurança removia o homem do palco.

O vídeo desse momento já correu as redes sociais, com o próprio Adams a comentar no Instagram: “às vezes, só podemos mesmo rir”.

Veja aqui: