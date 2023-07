Tony Iommi, dos Black Sabbath, juntou-se aos Hollywood Vampires para tocar o clássico ‘Paranoid’: veja o vídeo

Tony Iommi, guitarrista dos Black Sabbath, juntou-se aos Hollywood Vampires durante um concerto do grupo em Birmingham, no Reino Unido, na passada terça-feira.

Ao lado de Alice Cooper, Joe Perry e Johnny Depp, Iommi, de 75 anos, interpretou um dos maiores clássicos dos Black Sabbath, ‘Paranoid’, tema icónico lançado em 1970 no álbum com o mesmo nome, o segundo do grupo de Ozzy Osbourne, Toni Iommi, Geezer Butler e Bill Ward.

O momento foi gravado pelos fãs e pode ser visto aqui: