Zayn Malik explica o fim dos One Direction: “Fartámo-nos uns dos outros”

Zayn Malik voltou a falar sobre a sua saída dos One Direction, naquela que foi a sua primeira entrevista em seis anos.

No podcast “Call Her Daddy”, o músico admitiu ter sentido “dificuldade” em escrever canções com os demais membros do grupo. “Éramos cinco numa só sala. Era difícil partilharmos todos do mesmo ponto de vista, ou falar sobre a mesma coisa”, explicou.

Malik não quis revelar grandes detalhes acerca da sua saída, mas admitiu que havia “muita política, certas pessoas a fazer determinadas coisas, certas pessoas que não queriam assinar contratos”. “Também havia problemas entre nós. Passámos muito tempo juntos durante cinco anos e, para ser sincero, fartámo-nos uns dos outros”, desabafou.

Zayn Malik irá regressar este mês à música, com ‘Love Like This’, primeiro single que edita pela Mercury. A canção poderá ser ouvida a partir do dia 21 de julho. Harry Styles, o mais famoso ex-One Direction, atuam no Passeio Marítimo de Algés na próxima terça-feira. Louis Tomlinson, também antigo membro da banda, tem concerto marcado para a Altice Arena, em Lisboa, a 3 de outubro.