Rock, hip-hop e muito mais: 44 fotografias de público no regresso do Super Bock Super Rock ao Meco

Rita Carmo

No regresso do Super Bock Super Rock ao Meco, o público acorreu (18 mil pessoas no primeiro dia, 20 mil no segundo, segundo a organização) para ver os concertos de Offspring, Franz Ferdinand, Nile Rodgers & Chic e Wu-Tang Clan. O festival chega este sábado ao final, mas fazemos já um primeiro balanço visual, com 44 imagens de folia ao som de vários géneros musicais