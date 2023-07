O festival MEO Marés Vivas prossegue até domingo, em Gaia: horários de todos os concertos e transportes

Contando com quatro palcos (Palco MEO, Moche Stage, Roda de Samba e Palco Comédia), o MEO Marés Vivas receberá até à madrugada de segunda-feira J Balvin (cabeça de cartaz de sábado) e Black Eyed Peas (o maior nome de domingo), contando ainda com Carolina Deslandes & Bárbara Tinoco, Pablo Alborán, The Script e Fernando Daniel, entre outros.

Os Da Weasel foram o principal destaque de hoje do MEO Marés Vivas, aquele que é o primeiro de três dias de música em Vila Nova de Gaia. A banda de Almada, que regressou aos palcos em 2022, sobe ao palco principal do festival, que se realiza no Antigo Parque de Campismo da Madalena, nos dias 14, 15 e 16.

Transportes

Carro: Vindo do Norte pela A1 sentido Lisboa, sair para Canidelo/ Devesas, na rotunda sair na 2ª saída para Rua Nova do Fojo e rotunda seguinte sair na 1ª saída para Rua Quinta do Fojo, seguir em frente pela Av. Poeta Eugénio de Andrade.

Vindo do Sul pela A1 sentido Porto, sair para Canidelo /Devesas, virar à direita para Rua Particular do Fojo e na rotunda seguir pela 2ª saída da Rua Nova do Fojo, na próxima rotunda sair na 2ª saída para Rua Quinta do Fojo, seguir em frente pela Av. Poeta Eugénio de Andrade.​​ (Coordenadas GPS: 41°06'36.4"N 8°39'16.1"W)​​

Autocarro: apanhar a linha 33 (4 Caminhos – Madalena – Oliveira do Douro) da Espirito Santo e sair na paragem “Cerro” (mais informações em www.espiritosanto.com.pt​) ou pela linha 906 (Madalena​ – Trindade) da STCP e sair na paragem “Cerro” (mais informações em https://www.stcp.pt/pt/viajar/).

Comboio: a estação preferencial deverá ser a de Porto-Campanhã, pela qual passam todos os comboios alfa, intercidades, inter-regionais, regionais e urbanos do Porto. A partir daí, recomenda-se a ligação com a linha 27 de autocarro. Partindo do Sul, também poderá sair nas estações de General Torres ou Vila Nova de Gaia, com ligações à linha 14.

Metro: a estação de saída deverá ser a da Câmara de Gaia​ (Porto – Trindade – Câmara de Gaia), linha roxa e amarela ​​(mais informações em www.metrodoporto.pt.

(informação divulgada pela organização do festival)