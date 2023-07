Damon Albarn (Blur): “Os Arctic Monkeys são a última grande banda de guitarras”

Damon Albarn, líder dos Blur e dos Gorillaz, acredita que os Arctic Monkeys são “a última grande banda de guitarras”, deixando vários elogios ao grupo de Alex Turner numa entrevista ao podcast “Broken Record”.

Para o líder dos Blur e dos Gorillaz, existe hoje em dia “um maior entusiasmo pela música de guitarras, o que não pode ser mau, porque [a mesma] se tinha tornado estéril”. “A última grande banda foi Arctic Monkeys. Não sei se terá existido algo tão bom como eles, desde então”, disse.

“Hoje em dia há bandas com um enorme potencial. A música feita com guitarras desfez-se e recompôs-se num formato diferente. Há mutações fantásticas do seu génio”.