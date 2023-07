Encontrado com vida o jovem que desapareceu depois de ir ao festival Sound Waves, em Esmoriz

As autoridades encontraram na quarta-feira com vida o jovem de 21 anos que estava desaparecido desde domingo em Esmoriz, Ovar, no distrito de Aveiro, informou fonte da GNR.

Em declarações à Lusa, fonte da GNR disse que o jovem, natural de Guimarães, foi encontrado cerca das 18:00 por um nadador-salvador no meio de um canavial, na barrinha de Esmoriz. "Uns populares ouviram um pedido de socorro e depois foi lá um nadador-salvador e conseguiu encontrá-lo", disse a mesma fonte, adiantando que o jovem estava consciente, mas "um bocado desorientado". O jovem foi transportado para o Hospital de Santa Maria da Feira para avaliação médica.

Na mesma tarde, os militares da GNR já tinham encontrado várias peças de roupa e o calçado do jovem a cerca de um quilómetro do recinto do festival de música eletrónica Sound Waves, onde ele teria sido visto pela última vez, em direção à praia.

O jovem terá assistido ao festival de música eletrónica Sound Waves, em Esmoriz, no sábado, e terá sido visto pela última vez no domingo de manhã, no recinto do evento. Na segunda-feira, a GNR, com a ajuda dos bombeiros, iniciou as buscas na localidade de Esmoriz e junto aos passadiços, com a utilização de 'drones' e equipas cinotécnicas. Nas redes sociais foram várias as publicações a apelar a quem possa ter visto o jovem vimaranense para contactar as autoridades.