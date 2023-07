É valido o testamento escrito por Aretha Franklin e encontrado num sofá

Um júri do estado norte-americano do Michigan decidiu que uma nota escrita à mão por Aretha Franklin, encontrada num sofá pouco após a sua morte, constitui um testamento válido, avança o “The New York Times”

A nota foi encontrada em 2019, um ano após a morte da cantora, vítima de um cancro no pâncreas. Os filhos de Aretha têm disputado, nos tribunais, a sua herança.

A nota terá sido redigida em 2014, quatro anos após um testamento mais detalhado, escrito em 2010. Nenhum foi escrito com o auxílio de um advogado, mas o mais antigo foi reconhecido por um notário.

As diferenças entre os dois testamentos são consideráveis. O primeiro, de 2010, estipulava que os quatro filhos de Aretha iriam receber uma semanada e um pagamento mensal, e obrigava dois deles “a licenciarem-se em economia”.

O segundo divide os royalties de Aretha por três dos seus quatro filhos, ficando de fora Clarence Franklin, que vive sob tutela legal. Porém, os seus demais bens irão, na sua maioria, para Kecalf Franklin, filho mais novo da cantora, aponta o mesmo jornal.

Em declarações à “Associated Press”, Kecalf manifestou-se “muito feliz” com a decisão. “Foram cinco longos anos para mim e a minha família”, afirmou.