A tragédia abalou Julie Byrne, mas o luto não a calou: “The Greater Wings” é um álbum maravilhoso

Quando, em 2017, lançou o álbum “Not Even Happiness”, Julie Byrne tornou-se uma das novas favoritas dos melómanos afetos à causa da indie folk. Num mar de cantoras-compositoras, tornou-se fácil perceber que a norte-americana, nascida em Buffalo, no estado de Nova Iorque, há 33 anos, se distinguia das demais. O seu timbre, grave e ondulante, e uma certa qualidade simultaneamente etérea e telúrica chamaram a atenção dos ouvidos de veludo para aquele que era já o seu segundo trabalho (para trás ficara “Rooms with Walls and Windows”, compilação de canções anteriormente editadas em cassete).

