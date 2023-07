Taylor Swift no Estádio da Luz: os preços dos bilhetes para os dois concertos e o mapa do recinto

A venda de bilhetes para os dois concertos de Taylor Swift em Portugal no próximo ano teve início hoje.

Exclusivamente na plataforma See Tickets e destinada a quem efetuou um registo no site no final de junho, conta com preços entre os €62,50 e os €227, disparando aos €539 no mais caro dos pacotes VIP. O preço para assistir aos concertos de 24 e 25 de maio de 2024 no relvado do Estádio da Luz, em Lisboa, é de €170,50.