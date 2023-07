Festival do Crato anuncia concerto de Editors e dia extra "com artista-surpresa"

Os ingleses Editors e os portugueses Pedro Mafama e Os Raiz são as novas confirmações do Festival do Crato, que se realiza de 22 a 26 de agosto, naquela vila alentejana.

A banda de Birmingham e o autor de ‘Preço Certo’ atuam a 26 de agosto, ao passo que os alentejanos Os Raiz tocam no dia 24,



Estas são as últimas confirmações da edição deste ano do Festival do Crato, que anunciou ainda a participação de Paulo Flores como convidado do concerto de Ana Moura, a 26 de agosto, e a criação de um dia extra, a 21 de agosto, com um artista-surpresa.