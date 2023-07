“O meu corpo diz-me que ainda não estou pronto”: Ozzy Osbourne cancela concerto de regresso no festival Power Trip

Ozzy Osbourne cancelou o seu espetáculo no Power Trip, que se realiza em Indio, no estado norte-americano da Califórnia, em outubro. Trata-se de um festival com pesos pesados do rock e do metal que conta também com AC/DC, Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica e Tool.

O artista ainda não recuperou totalmente dos mais recentes problemas de saúde, que obrigaram ao cancelamento de toda a sua digressão europeia.

“Infelizmente, o meu corpo diz-me que ainda não estou pronto”, afirmou, em comunicado. “Sou demasiado orgulhoso para dar o meu primeiro em cinco anos à pressão”. “Quero agradecer aos meus fãs, à minha banda, e à minha equipa pela sua lealdade e apoio. Adoro-vos e irei ver-vos em breve”, rematou.