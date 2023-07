Concerto de Noel Gallagher em Nova Iorque cancelado devido a ameaça de bomba

O concerto deveria ter tido lugar no passado sábado, 8 de julho, e ainda contou com performances das primeiras partes, entre elas os Garbage.

Porém, pouco depois do início do espetáculo, foi mostrada uma mensagem nos ecrãs da sala onde se podia ler “devido a circunstâncias fora do nosso controlo, o espetáculo não irá continuar”, relata o “NME”.

“Não fazemos ideia do que aconteceu esta noite. Disseram-nos que era uma evacuação urgente”, escreveram os Garbage nas redes sociais.

Mais tarde, as autoridades locais confirmaram que existiu uma ameaça de bomba. A sala foi evacuada sem incidentes e não foram encontrados quaisquer engenhos explosivos. O caso está agora a ser investigado.