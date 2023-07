Taylor Swift surpreende os fãs e leva o ex-namorado Taylor Lautner para o palco

Taylor Swift reencontrou Taylor Lautner, com quem namorou durante alguns meses, em 2009, em mais uma etapa da “The Eras Tour”, que a 24 e 25 de maio de 2024 passará pelo Estádio da Luz, em Lisboa.

O reencontro deu-se em Kansas City (EUA), na passada sexta-feira, com Taylor e Taylor a serem acompanhados por Joey King e Presley Cash. Os três atores estiveram no concerto a convite de Swift, que estreou um novo vídeo para ‘I Can See You’, que conta com as prestações de todos os envolvidos.

A artista não deixou de assinalar a presença de Lautner, que descreveu como “uma força muito positiva na minha vida” durante as gravações de “Speak Now”, álbum de 2010 agora reeditado. “É, juntamente com a sua esposa, dos meus amigos mais chegados. O que é até conveniente, porque partilhamos todos o mesmo nome”, brincou ainda.