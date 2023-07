Produtor MC Trevo baleado no Montijo

O produtor MC Trevo foi baleado acidentalmente no pescoço, em Afonsoeiro, no concelho do Montijo, no passado sábado.

Bruno Correia, de seu verdadeiro nome, foi transportado em estado grave para o Hospital de São José, em Lisboa, não correndo, porém, perigo de vida.

O incidente terá acontecido na rua de Macau, tendo as autoridades sido chamadas ao local por volta das 23h. Segundo o JN, foram registadas agressões com armas brancas e ouvidos disparos. Cerca de 30 pessoas terão sido identificadas. O artista de 40 anos foi assistido no local.

Trevo já tinha sido notícia em 2017 após ter estado desaparecido durante vários dias.