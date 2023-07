Revelada a identidade do novo teclista dos Slipknot?

O percussionista Michael Pfaff, conhecido entre os fãs dos Slipknot como o “Tortilla Man”, pode ter acidentalmente revelado a identidade do novo teclista do grupo.

Os Slipknot, recorde-se, demitiram no mês passado o teclista Craig Jones, que fazia parte da banda há 27 anos. Não foram ainda divulgados os motivos que levaram à saída de Jones.

No Instagram, Pfaff partilhou um vídeo dos camarins da banda, onde era possível ver as roupas de cada elemento dos Slipknot, com o respetivo nome em cima. Numa das placas foi possível ler o nome “Za”, antes de ser cortado, com a fotografia em questão a ser, posteriormente, apagada.

De acordo com o site “Loudwire”, uma das principais sites de informação sobre metal, os fãs especulam que “Za” possa ser Zac Baird, ex-teclista dos Ghost, que também já andou em digressão com os Korn e colaborou com os Evanescence. A identidade do novo membro dos Slipknot não foi, porém, confirmada pelo grupo.

Os Slipknot atuaram recentemente no festival Evil Live, em Lisboa, já com um novo teclista.