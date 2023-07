Machine Gun Kelly cumpre desejo de fã e dá-lhe um soco na cara: sexta-feira atua no NOS Alive

Um fã de Machine Gun Kelly viajou do México até à Bélgica, onde o norte-americano atuou no passado fim de semana, no festival Rock Werchter.

Consigo, este mesmo fã levou um cartaz onde pedia a Machine Gun Kelly que o esmurrasse no rosto, deixando o músico perplexo.

“Porque é que queres que faça isso?”, perguntou, em palco. “Tenho anéis nos dedos. Vai doer. Sairei sempre a perder desta situação, não sei se quero”.

Porém, Machine Gun Kelly acabou por reconsiderar, dando um soco ao fã em questão enquanto interpretava ‘My Ex’s Best Friend'. O músico, recorde-se, atua no NOS Alive no próximo sábado.

Veja o vídeo: