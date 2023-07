Viúva de MF Doom afirma que o artista morreu por negligência médica

A viúva de MF Doom, falecido em outubro de 2020 aos 49 anos, revelou qual a causa da morte do rapper inglês.

De acordo com Jasmine Dumile, MF Doom sofreu uma reação grave à medicação que tomava para regular a pressão arterial, avança o site “Consequence”, citando a plataforma noticiosa “Leeds Live”. Segundo a viúva, o artista ficou com a língua e a garganta inchadas, o que provocou dificuldades respiratórias e levou à sua hospitalização. Jasmine acusa agora a equipa do hospital St. James, em Leeds (Inglaterra), de negligência.

Desde a sua morte que têm sido lançadas várias colaborações póstumas, como ‘Belize’, com Danger Mouse e Black Thought. Já este ano, foi reeditado um disco que MF Doom compôs com o irmão, DJ Subroc, com o nome KMD.